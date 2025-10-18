Cid (Comuns) adverteix a Illa que "és el moment de complir" en matèria d'habitatge

Vidal qualifica de "molt bona notícia" el fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell
El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha advertit aquest dissabte al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "és el moment de complir" amb els acords i amb la ciutadania en matèria d'habitatge.
Així ho ha dit en declaracions des de Sabadell (Barcelona), junt amb la portaveu dels Comuns en el Congrés, Aina Vidal, i el portaveu de la formació a Sabadell, Joan Mena.
Cid ha demanat que el Govern "se centri d'una vegada per totes en la màxima prioritat del país, que és l'habitatge" i ha exigit engegar un acord de Govern per crear una unitat contra els desnonaments i arribar a un acord per elaborar un registre de grans tenidors.
"El registre de grans tenidors és clau perquè s'apliqui en aquest cas la contenció dels preus del lloguer a Catalunya, perquè d'una vegada per totes es compleixi la llei", ha expressat.
A més, ha instat al Govern a complir amb l'acord "pendent" de crear una unitat antidesnonaments en un termini de dues setmanes.
OPA
Per la seva banda, Vidal s'ha referit al fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell que, ha dit, és una "molt bona notícia".
"No només hauria suposat un model bancari no desitjat, que a més ja sabem el que comporta la concentració bancària, sinó que també suposaria una retallada" en termes de personal, ha explicat.
Així, ha celebrat que "no hi hagi aquest tancament anunciat de centrals, ni tampoc aquests acomiadaments que estaven previstos, que podien haver arribat a, pràcticament, la meitat de la plantilla".