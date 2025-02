Cid (Comuns) adverteix al Govern que "vagi amb compte" amb la geometria variable

BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, ha advertit aquest dissabte al Govern que "vagi amb compte" amb la geometria variable al Parlament per aprovar mesures, després de la llum verda aquesta setmana a derogar les multes a municipis per excés de consum d'aigua que va rebre el suport de PSC, Junts, PP i Aliança Catalana (AC).

En una entrevista a Ràdio 4 recollida per Europa Press, Cid ha lamentat que, en les seves paraules, no pot ser que el Govern vagi a buscar als Comuns per aprovar mesures econòmiques i elements clau per desplegar el seu pla de govern i després vagi a buscar a Junts "per les martingales com acabar amb les sancions als ajuntaments que es van saltar els límits en el context de sequera".

Així mateix, Cid ha demanat, textualment, coherència als socialistes en matèria d'habitatge: "El principal fre que tenim avui a Barcelona per evitar que hi hagi Cases Orsoles és el 30%".

En aquest sentit, el portaveu ha defensat la mesura de reservar el 30% per habitatge social en les rehabilitacions i nova construcció i ha avisat que si l'alcalde, Jaume Collboni, "se'l carrega" amb ERC o Junts es dispararan els casos com els de la Casa Orsola.

"Aquí fa falta coherència i és necessari que el PSC triï: o amb els qui consideren que l'habitatge és per fer negoci o amb els qui considerem que l'habitatge, com diu la Constitució i l'Estatut, és un dret", ha afegit.