Cid (Comuns) acusa Junts de "gesticulació racista" després del pacte sobre el repartiment de menors

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha valorat positivament l'acord entre el Govern central i Junts per al repartiment de menors estrangers no acompanyats, però ha acusat Junts de "gesticulació racista" a l'hora d'explicar el pacte.

"Aquesta excessiva gesticulació racista només obeeix a intentar ocultar un acord raonable per fer front a la disputa electoral que tenen amb Aliança Catalana", ha sostingut Cid aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.

Cid ha qualificat d'important l'acord per al repartiment d'aquests 5.600 menors que "malviuen a les Canàries", i ha assenyalat que és la línia en la qual també està treballant el Ministeri d'Infància.

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Pel que fa a les negociacions sobre el suplement de crèdit del Govern, Cid ha recordat que exigiran "tres condicions inicials" a l'executiu d'Illa: que engegui el cos d'inspectors amb almenys 100 persones perquè controlin que es compleix la llei d'habitatge, que creï una unitat per acompanyar persones desnonades, i que destini 850 milions d'euros a polítiques d'habitatge el 2025.

També ha explicat que en el ple de la setmana vinent es debatrà una proposició de llei impulsada pel seu grup per modificar la llei que regula la renda garantida de ciutadania per incloure-hi una prestació "de 200 euros per nen" amb l'objectiu de reduir els índexs de pobresa infantil a Catalunya.