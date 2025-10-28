David Cid (Comuns) acusa Junts de confondre "país i partit"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha acusat aquest dilluns Junts de confondre "país i partit" i els ha preguntat en què ajudaria a Catalunya un possible govern del PP i Vox.
"Junts no és Catalunya i Catalunya no és Junts. Hi ha qui confon país i partit. Vaig sentir en Puigdemont dir que és un govern que no ajuda a Catalunya. Potser té la sensació que no ajuda a Junts, però no és la seva funció", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per Cid, la posició de Junts contribueix a reforçar la possibilitat que, a mitjà termini, hi hagi una majoria del PP i Vox, i els ha instat a respondre de qui és culpa que el català no sigui oficial a Europa, que no s'apliqui l'amnistia o que es vulgui retallar l'autogovern català.
"Nosaltres tenim clar que el nostre rumb és continuar amb un govern que ha de servir per fer avenços socials que, malauradament, Junts sempre bloqueja", ha sostingut Cid, malgrat admetre que amb els socialistes costa que els acords es compleixin.
No obstant això, ha insistit a retreure a Junts que ajudin a construir un escenari que, a parer seu, acosta l'arribada del PP i Vox: "Quan retallin l'oficialitat del català o el nostre autogovern hauran d'explicar què han fet aquests anys. Junts haurà d'explicar per què ha treballat, directament o indirectament, perquè aquesta majoria sigui possible".