Cid (Comuns) acusa Feijóo de jugar al "terraplanisme electoral" amb la llei de nets

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha acusat aquest dimarts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de jugar al "terraplanisme electoral" per considerar que el govern de Pedro Sánchez estaria intentant modificar el cens electoral presumiblement al seu favor a través de l'anomenada llei de nets.
"És delirant, increïble. Forma part d'aquesta estratègia totalment embogida del PP de fer creure que a Espanya es pot produir qualsevol tipus de frau electoral", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.
És més, creu que Feijóo "vol anar al programa d'Íker Jiménez a parlar de com funciona el sistema electoral espanyol".
Per això, li ha demanat que se centri "a deixar de fer, pràcticament, de dreta extrema o d'extrema dreta, i de llançar 'fake news'".
A més a més, ha acusat els populars d'haver utilitzat Catalunya de manera permanent com un element electoral i el català com un "element de confrontació" per guanyar vots a la resta de l'Estat.