Cid avisa que el suport dels Comuns als comptes dependrà de "les prioritats"

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, David Cid, ha afirmat que el govern de Salvador Illa haurà d'afrontar les condicions dels Comuns a l'hora de negociar els pressupostos de la Generalitat 2026, com l'habitatge, Rodalies i els serveis públics, si vol el seu suport: "Dependrà de la voluntat de complir amb les prioritats".

Cid ha dit aquest dimarts en una roda de premsa que és "realista" i creu que els problemes de Catalunya s'han de resoldre, com la xarxa de Rodalies, una assignatura que segons ell Illa ha suspès i que ha de prioritzar respecte a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

"És un govern que té les prioritats equivocades. Un 'Govern de tothom' no respon a les elits, prioritza el transport que fa servir tothom", ha criticat Cid.

PANEQUE AL PARLAMENT

Els Comuns han demanat la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per aclarir com funcionaran els serveis alternatius quan la línia R3 es talli a partir del setembre.

Per això, ha recordat els compromisos del Govern amb Rodalies: informació veraç, que els serveis alternatius permetin el funcionament quan hi hagi talls, i una millor planificació davant possibles afectacions del servei perquè no s'allarguin els tallls, tres condicions que, segons Cid, no s'estan complint.

A més a més, ha lamentat l'acord per traslladar l'estació de tren de Figueres (Girona), situada al centre, a Vilafant (Girona), ja que té molts passatgers durant l'any, i ha afegit que els trens augmentaran el temps de trajecte per aquesta decisió.