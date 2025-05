Cid afirma que Comuns negocia amb el Govern "blindar" la pujada de la taxa turística el 2025

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns en el Parlament, David Cid, ha dit aquest diumenge que han començat a negociar amb la Generalitat per "blindar" la pujada de la taxa turística el 2025 i perquè no es perdin 60 milions d'euros amb la demora de la seva entrada en vigor.

En declaracions durant les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha definit com a prioritat per als Comuns mantenir la pujada de la taxa i que no es perdin els 60 milions que ja podrien tenir sobre la taula per destinar-los a polítiques d'habitatge.

D'aquests 60 milions, ha dit que 30 estarien disponibles per destinar-los als ajuntaments amb la finalitat de fer-los servir en polítiques d'habitatge i en "fer front a la massificació turística", i els altres 30 estarien disponibles per a polítiques d'habitatge de la Generalitat.

"La pilota està en el sostre del Govern", ha dit, i ha afegit que vol ser prudent davant de la negociació per trobar un acord amb aquest doble objectiu.

Segons ell, els turistes poden contribuir una mica més: "Igual que els catalans i catalanes paguem els nostres impostos per garantir la mobilitat, la seguretat, les polítiques d'habitatge, també pot contribuir una mica més aquella gent que ens visita".