El Cicac veu positives les millores en el torn d'ofici del projecte de pressupostos de Justícia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (Cicac) valora positivament que el projecte dels pressupostos de la Generalitat per al 2026 incorpori millores per al torn d'ofici que s'havien acordat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
En un comunicat aquest dijous després de la compareixença d'Espadaler al Parlament, el Cicac afirma que aquestes mesures responen a una reivindicació "llargament sostinguda" i que representen un pas necessari per avançar en el reconeixement i la dignificació d'un servei públic essencial per garantir el dret de defensa a tota la ciutadania.
El Cicac i el Govern es van comprometre a impulsar aquestes millores amb l'objectiu de reforçar el torn d'ofici i millorar les condicions en què milers d'advocats presten aquest servei públic gratuït a Catalunya i demana que aquests compromisos es materialitzin "amb independència" de l'escenari pressupostari.