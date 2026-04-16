El Cicac reivindica l'advocacia com una garantia de drets en la regularització d'estrangeria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha valorat el paper essencial de l'advocacia en el procés extraordinari de regularització d'estrangeria que s'ha engegat aquest dijous a l'Estat i ha reivindicat el sector com una eina imprescindible per garantir els drets de les persones afectades.
En aquest sentit, el Cicac ha recordat que l'assessorament jurídic especialitzat és "clau" perquè els procediments es tramitin amb seguretat jurídica, evitant errors que podrien derivar en denegacions o en situacions de vulnerabilitat administrativa, informa en un comunicat.
El seu president, Rogeli Montoliu, ha destacat que la "intervenció dels professionals de l'advocacia és determinant per assegurar que aquest procés es desenvolupi amb plenes garanties i respecte als drets fonamentals de les persones", i ha subratllat que l'accés a aquest assessorament no és només recomanable, sinó també necessari.
RISCOS
El Cicac també ha alertat dels riscos que pot comportar el desplegament del procés si no va acompanyat de prou recursos.
Entre aquests, ha destacat la possible saturació dels serveis administratius, les dificultats en l'obtenció de cites i la manca d'informació clara per a les persones interessades.