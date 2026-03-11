El Cicac proposa que es bonifiqui parlar en català en els judicis del torn d'ofici

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha demanat incorporar l'ús oral del català a les sales de vistes dins el programa de foment d'aquesta llengua en el torn d'ofici, una mesura impulsada conjuntament amb la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, ha informat el Cicac en un comunicat aquest dimecres.
La proposta planteja que, a més dels escrits processals en català (que ja es bonifiquen en l'actualitat), també s'incentivin les intervencions orals dels advocats durant els judicis del torn d'ofici.
En l'actualitat, el programa premia l'ús del català en els escrits judicials presentats per professionals del torn d'ofici, com les demandes, contestacions o recursos, amb l'objectiu de reforçar la seva presència en l'àmbit de la justícia i contribuir a garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l'administració de la justícia en la seva llengua.
Ara, el Cicac considera que per avançar cap a la presència real i normalitzada del català en l'activitat judicial també cal estendre el programa a l'àmbit oral.
El president del Cicac, Rogeli Montoliu, considera que gratificar l'ús oral del català tindria un "efecte catalanitzador de la justícia" i sosté que no hi ha prou amb compensar els escrits en català, per la qual cosa proposa que els advocats del torn d'ofici també percebin un complement econòmic si el parlen.
La petició ja s'ha traslladat al Departament de Justícia i s'ha posat en coneixement del Departament de Política Lingüística i del president del Parlament, Josep Rull, i també de diferents grups parlamentaris.