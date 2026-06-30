El Cicac impulsa un congrés internacional sobre conflictes armats i vulneració de drets

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) i el Col·legi d'Advocats Penal Internacional (Capi) han impulsat un congrés internacional que començarà divendres a Barcelona amb l'objectiu de reunir representants d'alguns dels principals organismes de justícia internacional en un context d'escalada global de conflictes armats i la vulneració de drets humans.
L'objectiu és generar un espai de reflexió sobre la capacitat real de la justícia internacional per protegir la població civil, garantir mecanismes efectius de rendició de comptes i preservar un ordre global basat en el respecte als drets fonamentals i a l'estat de dret, informa el Cicac en un comunicat aquest dimarts.
El president del Cicac, Rogeli Montoliu, ha assegurat que vivim en un moment "especialment delicat per a la comunitat internacional", per la qual cosa l'advocacia no pot quedar al marge d'aquesta realitat i té la responsabilitat de defensar unes institucions internacionals fortes, independents i capaces d'actuar davant qualsevol vulneració de drets.