El Cicac crea la comissió del Dret Civil Català per reforçar-ne el coneixement i la utilització

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha aprovat aquest dimecres la creació de la comissió del Dret Civil Català, un nou òrgan que s'impulsa per reforçar el coneixement, la utilització i la incidència de l'advocacia en el desenvolupament del dret civil propi de Catalunya, informa en un comunicat.
Un dels objectius serà aprofundir en la formació del dret civil, que es desenvoluparà de manera continuada amb la comissió de Formació del Consell, amb l'objectiu de fomentar l'ús d'aquesta branca del dret i amplificar la veu de l'advocacia en tot el procés normatiu i el debat legislatiu.
El president del Cicac, Rogeli Montoliu, ha destacat que la formació és una de les prioritats del Cicac i es fonamenta en la qualitat dels ponents, l'actualització de continguts i un enfocament "pràctic i útil" per als professionals.