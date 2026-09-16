Publicat 16/09/2026 17:56

Christie's International Real Estate obre la seva primera oficina a Barcelona

El CEO de Christie's International Real Estate Barcelona, Miquel Morales, i la directora comercial, Eva Vázquez
CHRISTIE'S INTERNACIONAL REAL ESTATE

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Christie's International Real Estate ha obert la seva primera oficina a Barcelona, després d'arribar a un acord amb Setclaus, firma immobiliària amb més de 20 anys d'experiència, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'operació vol donar resposta a l'evolució del mercat residencial d'alt nivell, que ha augmentat la professionalització, la presència de compradors internacionals i la "necessitat de serveis cada vegada més sofisticats".

El CEO de Christie's International Real Estate Barcelona i fundador de Setclaus, Miquel Morales, ha explicat que "Barcelona reuneix tots els elements per consolidar-se encara més com un dels grans mercats residencials internacionals".

"La nostra ambició és contribuir a posicionar aquest patrimoni davant una comunitat global de compradors, mantenint alhora la proximitat i el nivell d'acompanyament que sempre han definit la nostra manera de treballar", ha explicat.

L'empresa ha explicat que serà "especialment selectiva" i que el criteri no serà tan sols econòmic, ja que les propietats també han de tenir elements que les facin singulars, com l'arquitectura, la ubicació, la història, les vistes o la rellevància patrimonial.

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