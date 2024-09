Chivite assenyala que un finançament singular exigeix "responsabilitat" i titlla d'hipòcrita al PP

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmat que "tenir un finançament singular exigeix un gran exercici de responsabilitat", en referència a la possible nou finançament de Catalunya acordada entre PSC i ERC, i ha titllat d'hipòcrita al PP per rebutjar-la.

"Denuncio la hipocresia del Partit Popular. El finançament singular el van oferir ells mateixos per a Catalunya. Està reflectit als seus programes electorals", ha apuntat en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Respecte al finançament singular, ha avisat que suposa "prendre decisions que poden resultar complicades i difícils" i ha reivindicat la solidaritat del Conveni navarrès, la qual creu que ha de ser compartida i coordinada pel Govern central, textualment.

"No tenim cap dubte de la seguretat jurídica del nostre conveni, avalat per la Constitució. I com a presidenta de Navarra el defensaré com un sistema responsable i solidari amb el conjunt del país", ha assegurat Chivite, que ha indicat que, segons les seves dades, dels 6.000 milions del pressupost de la comunitat, 800 van a l'Estat.

També ha retret que li sembla "irresponsable que comunitats molt endeutades continuin plantejant rebaixes impositives", les quals creu que llastren el futur dels seus ciutadans, i ha defensat que el finançament autonòmic ha d'anar lligada al model fiscal, en les seves paraules.