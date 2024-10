Chery podrà adquirir una participació de fins al 9,9% d'EV Motors fins el 2028

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricant d'automòbils xinès Chery podrà adquirir una participació de fins al 9,9% de la matriu d'Ebro, EV Motors, després de sortir a borsa aquest dilluns en el BME Growth a un preu inicial de 6,88 euros per acció i una valoració de gairebé 329 milions d'euros.

Tal com confirmen fonts de la companyia a Europa Press, el termini per aconseguir la participació es podria ampliar fins el 2028, és a dir, durant els tres anys posteriors als "dotze mesos següents a la incorporació de les accions de la societat en el BME Growth".

La incursió de Chery en l'accionariat d'EV Motors, per ara "no es contempla", diu el president de la companyia, Rafael Ruiz, tot i que en el fullet remès pel fabricant a Borses i Mercats Espanyols (BME) s'especifica en un dels apartats que Focus On Next Frontier S.L. --representada per Rafael Ruiz i Daniel Asensio, els dos accionistes majoritaris d'EV Motors-- "ha concedit una opció de compra per un percentatge del 9,9% del capital a O&J Automotive Netherlands", és a dir, a la xinesa Chery.

Alhora, Focus On Next Frontier S.L. ha signat de manera paral·lela un altre acord d'opció de compra sobre un 5% del capital d'EV Motors amb Beta Equity S.C.R., de la qual José del Pilar Moreno és conseller delegat, també soci de Sacyr, amo d'Altec Construcciones i una de les fortunes més grans d'Espanya.

Aquesta operació es faria efectiva amb l'objectiu de "facilitar" que Beta Equity S.C.R. mantingui aquest percentatge del 5% "en tot moment, en cas que es produeixin ampliacions de capital a les quals BETA no participi".

En tot cas, avui dia l'accionariat d'EV Motors estarà controlat per Rafael Ruiz, el seu president, que compta amb una participació directa de gairebé el 49% a través de Focus On Next Frontier S.L., Daniel Asensio i Pedro Calef, cadascun amb un 8,3% de l'accionariat.

Després de sortir a borsa, EV Motors comptarà amb un capital flotant del 25%, és a dir, una quarta part de les seves accions es negociaran en el mercat de capitals "de manera continuada al llarg de tot el dia", tal com puntualitzen fonts de BME a Europa Press.