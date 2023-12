Changue (CUP) es querella contra uns 20 comptes d'X per missatges "explícitament racistes"

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Basha Changue, ha presentat aquest divendres una querella criminal, amb el suport jurídic de SOS Racisme, contra una vintena de comptes de la xarxa social X per missatges "explícitament racistes" contra ella mateixa i contra les persones migrants i afrodescendents.

En una roda de premsa aquest divendres a l'Ateneu del Raval, Changue ha assenyalat que la querella és una resposta a la violència que ha rebut per defensar el caràcter multiètnic i multicultural de Catalunya i "una lluita que és compartida" des dels col·lectius de persones migrants i afrodescendents.

Changue ha lamentat una reacció "visceral" que sorgeix d'instar a reconèixer errors històrics i dinàmiques de poder supremacistes, en les seves paraules, i ha afirmat que les persones com ella lluiten per trencar l'hegemonia i ha advertit que "continuaran sent incòmodes".

"Tenim la responsabilitat de representar-nos a totes, sentim la nostra identitat com una identitat col·lectiva i ho fem precisament per les lluites que ens han precedit i les pròximes que vindran", ha sostingut la diputada, que ha cridat a crear un mur contra el racisme i l'exclusió.

ELS DELICTES "NO PODEN QUEDAR IMPUNES"

L'advocat de SOS Racisme, Bruno Maestro, ha detallat en la mateixa roda de premsa que en la querella denuncien "diversos delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques", entre els quals hi ha la promoció de l'odi, l'hostilitat, la discriminació i la violència contra Changue i la comunitat negra africana i afrodescendent.

Maestro ha apuntat que el primer tràmit sol·licitat a la justícia és la identificació i la localització dels agressors, en les seves paraules, i ha afirmat que els discursos d'odi, tot i que es facin per les xarxes socials, "no poden quedar impunes".

Alguns missatges publicats a X contra la diputada són els següents: 'No hi ha ningú amb collons de fotre-li tres trets al cap?'; Es pot deportar Basha Changue a algun país caníbal?'; 'Els negres són la pitjor raça del món', 'Puta immigrant de merda' o 'La mataria', entre d'altres.

En concret, SOS Racisme considera que aquests missatges constitueixen delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques per incitar i promoure l'odi i la discriminació contra la diputada, i per accions que comporten humiliació i menyspreu a persones per motius racistes, entre d'altres.

A la roda de premsa també hi han assistit en suport a Changue els diputats de la CUP, Xavier Pellicer, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets; la diputada d'ERC Jenn Díaz, i la diputada dels comuns Jess González.