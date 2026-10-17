CGT signa un acord que posa fi a la vaga de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
CGT ha anunciat aquest dissabte que ha signat un acord que posa fi a la vaga indefinida de la plantilla de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona, ha informat en un comunicat.
"Després de tot aquest temps de lluita, donem l'acord per bo i, per tant, la vaga queda desconvocada", encara que el sindicat ha lamentat que no han aconseguit la readmissió de tres treballadors.
Ha explicat que, malgrat "la insistència i la negociació", l'empresa es nega a readmetre'ls, per la qual cosa criden a una concentració aquest dilluns a les 11 hores a la zona de sortides.