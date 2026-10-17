Publicat 17/10/2026 09:32

CGT signa un acord que posa fi a la vaga de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona

Archivo - Arxivo - Desenes de persones en cues ocasionades per la vaga de treballadors d'handling, en l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

CGT ha anunciat aquest dissabte que ha signat un acord que posa fi a la vaga indefinida de la plantilla de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona, ha informat en un comunicat.

"Després de tot aquest temps de lluita, donem l'acord per bo i, per tant, la vaga queda desconvocada", encara que el sindicat ha lamentat que no han aconseguit la readmissió de tres treballadors.

Ha explicat que, malgrat "la insistència i la negociació", l'empresa es nega a readmetre'ls, per la qual cosa criden a una concentració aquest dilluns a les 11 hores a la zona de sortides.

Contador

Contingut patrocinat