La CGT es querella contra deu càrrecs de TMB per presumpta malversació i falsedat documental

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El sindicat CGT de Catalunya ha presentat una querella contra deu càrrecs de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per presumpta malversació de diners públics i falsedat documental en matèria de contractació, informa en un comunicat aquest dijous.

La secció sindical de la CGT a TMB explica que ha recopilat i analitzat contractes menors efectuats en l'empresa per les operadores de bus i metro dels darrers cinc anys i ha trobat "indicis d'un ús abusiu, irregular i consentit en el temps".

Segons la CGT, són contractes menors els d'un import inferior a 15.000 euros per a serveis i subministraments i inferior a 40.000 euros per a obres i ha remarcat que no es consideren contractes menors quan superen l'any de durada i quan són necessitats recurrents.