CGT impugna l'ERO de Glovo per falta de "causes acreditades" i de documentació suficient

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
CGT ha impugnat l'ERO de Glovo per falta de "causes acreditades" i de documentació suficient que les fonamenti durant el procés negociador.
En un comunicat d'aquest dilluns, el sindicat afirma que no s'ha aportat cap dada concreta que permeti afirmar "per què la subcontractació i externalització de l'activitat seria suposadament més eficient, més econòmica o ambdues coses alhora".
Glovo planteja l'acomiadament de prop de 500 treballadors al·legant desajustaments de plantilla i apostant per la subcontractació, cosa que segons l'organització sindical "únicament millora de forma limitada les condicions mínimes legals" i s'accepta sense causes ni proves acreditades.
CGT assegura que l'empresa no ha aportat les dades necessàries, ni ha explicat el "funcionament real" de la plataforma, ni permet comprovar quines activitats realitza directament i quins són externalitzades.
Per això, el sindicat ha sol·licitat la nul·litat de l'ERE o, subsidiàriament, que sigui declarat no ajustat a dret "per mancar de causes suficients que ho justifiquin".