El CGPJ trasllada al president de Ceuta la "disposició" de Perelló a reunir-se amb ell sobre la crisi migratòria

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha traslladat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "disposició" de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges i del Tribunal Suprem (TS), Isabel Perelló, "a mantenir una reunió amb ell com més aviat millor" per abordar la crisi migratòria i les necessitats en l'àmbit jurídic de la ciutat autònoma.
Així ho ha informat el CGPJ en un missatge publicat al seu compte oficial de la xarxa social 'X', en el qual dóna compte del viatge realitzat pel vocal de l'òrgan dels jutges José Antonio Moreno, que va visitar Ceuta aquest dijous i es va reunir amb jutges i magistrats del Tribunal d'Instància per analitzar les necessitats dels òrgans judicials després de l'entrada massiva de desenes de milers de persones procedents del Marroc dels passats 30 i 31 de juliol.
Moreno també es va reunir amb Vivas, a qui va traslladar la "solidaritat" del Consell davant de la situació que travessa la ciutat autònoma i també la disposició de Perelló a reunir-s'hi com més aviat millor amb ell.
Aquesta trobada arriba després que l'òrgan de govern dels jutges emetés un comunicat en el qual considerava "necessari" el reforç del torn de guàrdia als jutjats d'instrucció i de violència sobre la dona de Ceuta, a fi de "fer front a la crisi migratòria".
El CGPJ va assenyalar que va traslladar aquesta apreciació al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla i al president del Tribunal d'Instància de Ceuta perquè formulessin una sol·licitud demanant els reforços, recomanant a més la incorporació de "personal expert".
Pel que fa a això, el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts va afirmar que ho tenia tot a punt per donar llum verda a aquest reforç a l'espera que el CGPJ ho sol·licités formalment.