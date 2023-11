El CGPJ es reuneix aquest dilluns per debatre una proposta de declaració institucional contra l'amnistia

El bloc progressista votarà previsiblement en contra de la iniciativa impulsada per vocals conservadors

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reuneix aquest dilluns, a les 19.00 hores, en un Ple extraordinari per debatre la proposta de 8 vocals de l'ala conservadora d'emetre una declaració institucional contra la futura llei d'amnistia que beneficiarà a promotors i partícips de l'1-O.

El president interí del Consell, Vicente Guilarte, va convocar aquesta reunió extraordinària després que el passat 1 de novembre 8 dels 16 vocals que formen ara el CGPJ li demanessin estudiar, votar i emetre una declaració institucional en la qual s'expressés la "intensa preocupació i desolació" de l'òrgan per la llei d'amnistia que el PSOE està ultimant amb ERC i Junts, en el marc de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez com a president el Govern central.

En un comunicat emès dijous passat, l'òrgan de govern dels jutges va recordar que tant la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) com el reglament d'organització i funcionament del CGPJ estableixen que haurà de celebrar-se sessió extraordinària si ho considerés oportú el president o si ho sol·licitessin cinc o més vocals.

No obstant això, el vocal progressista Álvaro Cuesta va remetre el diumenge un escrit a Guilarte demanant-lo desconvocar la cita en considerar que és "manifestament il·legal" perquè la seva finalitat és contrària "a l'ordenament jurídic i a les funcions constitucionals" del CGPJ.

En aquest sentit, va exposar que en el "pamflet polític" que els seus col·legues conservadors proposen aprovar com a declaració institucional "es desqualifica i ataca una eventual proposició de llei d'amnistia, àdhuc no presentada ni registrada al Congrés, i els eventuals acords polítics o decisions parlamentàries sobre la possible investidura del president de Govern central, qualificant-la d'il·legal i inconstitucional".

"Segons proposen els signants de la proclama, el CGPJ, de manera imprudent i arbitrària, hauria de negar la constitucionalitat d'una proposició de llei d'amnistia els termes de la qual i abast desconeix, i considerar que violenta la independència dels tribunals i la seguretat jurídica, en una pretesa competència i funció de control de constitucionalitat i de conformitat amb el Dret de la UE, de la qual manca", va al·legar Cuesta.

Guilarte li va contestar hores després per informar-li que el Ple es manté, de conformitat amb l'article 35, segon paràgraf, del reglament d'organització i funcionament del CGPJ, segons el qual "procedirà, en tot cas, la celebració de sessió extraordinària quan la mateixa sigui sol·licitada per escrit dirigit al president per cinc o més vocals".

En el seu escrit, Cuesta va advertir que, si Guilarte seguia avançant amb el Ple extraordinari, no acudiria. Des del sector progressista descarten seguir el seu exemple, per la qual cosa el 'quorum' de 10 vocals més el president que es requereix perquè el conclau sigui vàlid no correria perill, d'acord amb les fonts consultades per Europa Press.