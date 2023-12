El CGPJ es pronuncia per unanimitat contra les comissions d'investigació per lawfare

Insta el Congrés i el Senat a no citar els jutges i avisa que els farà costat

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha arribat aquest dijous a un inusual acord per unanimitat per rebutjar les comissions parlamentàries d'investigació per detectar suposats casos de lawfare i aclarir que els jutges i magistrats no tenen l'obligació de comparèixer-hi.

A més a més, segons el text aprovat, al qual ha tingut accés Europa Press, els 16 vocals que conformen actualment el CGPJ han recordat que "cada poder ha de circumscriure la seva actuació al seu àmbit respectiu".

Així, han instat el Congrés i el Senat a abstenir-se de citar jutges i magistrats i, en cas que no compleixin, a indicat als togats que ho comuniquin al CGPJ, que els denegarà el permís per anar-hi.

Així mateix, han fet una crida perquè "es procedeixi tan aviat com sigui possible a la renovació d'aquest consell i a posar fi a aquesta anomalia constitucional", que "ha depassat amb escreix el límit del que és tolerable".