El CGPJ estudia obrir un expedient a Peinado pels seus comentaris sobre els escortes de Begoña Gómez

La Comissió Permanent es reuneix aquest dilluns de manera presencial després d'una reunió extraordinària
MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estudia aquest dilluns si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per afirmar que els policies que exerceixen d'escorta de Begoña Gómez, dona del president del Govern central, la podrien ajudar a fugir d'Espanya.
La Comissió Permanent del CGPJ es va reunir diumenge de manera extraordinària per via telemàtica per decidir si remeten l'assumpte al promotor de l'acció disciplinària per a l'obertura d'un expedient.
Després d'aproximadament una hora de reunió, la Comissió Permanent es va ajornar fins aquest dilluns per donar més temps al debat i que es produeixi de manera presencial, han informat a Europa Press fonts jurídiques.
Aquesta reunió d'urgència es produeix després que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, traslladés a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, la "més enèrgica queixa" per les afirmacions del jutge sobre els agents que custodien Begoña Gómez en la seva interlocutòria.
El magistrat assegura que "no hi ha dubte" que els agents que acompanyen Gómez poden, "bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics", col·laborar "en l'acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia".
Pel ministre, això "representa un greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, l'actuació dels quals es desenvolupa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una de les principals garanties de l'estat de dret".
El titular d'Interior considera aquestes afirmacions "un fet de màxima gravetat" i ha instat el CGPJ a adoptar les mesures "procedents en ús de les seves atribucions" i ha insistit en la plena professionalitat dels agents i dels seus comandaments.