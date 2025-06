El CGPJ arxiva la tercera queixa contra una jutgessa de violència sobre la dona de Barcelona

BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha arxivat una tercera queixa contra la titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 2 de Barcelona Francisca Verdejo, informa el TSJC aquest dimarts en un comunicat.

La Comissió Permanent del CGPJ ha pres coneixement aquest dimarts de l'acord del promotor de l'acció disciplinària pel qual s'arxiva la diligència informativa incoada a Verdejo: és el tercer arxivament d'una denúncia presentada contra ella del qual pren coneixement la Comissió des de maig.

La queixa es va presentar el 19 de març a través de la pàgina web i, una vegada incoada la diligència informativa, el 24 de març es va instar al denunciant a enviar el seu escrit de queixa signat amb una còpia del seu DNI, però no ho ha fet passat el termini, per la qual cosa s'ha arxivat per no ratificar ni aportar-se documentació.

Al maig, la sala de govern del TSJC va mostrar el seu suport a Verdejo en una resolució que responia a crítiques contra la seva gestió aparegudes també als mitjans de comunicació.

El TSJC va al·legar que criticar resolucions judicials és legítim i necessari però no pot ser "un missatge desalentador cap a les víctimes que erosioni la confiança en la justícia", i va afegir que les decisions dels òrgans judicials amb competències en violència sobre la dona es prenen amb totes les garanties i amb intervenció del fiscal i dels advocats d'acusats i de víctimes.