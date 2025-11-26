El CGPJ acorda per unanimitat declarar idònia Teresa Peramato per ser la nova fiscal general de l'Estat

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimecres per unanimitat declarar idònia Teresa Peramato per exercir com a fiscal general de l'Estat, després de la sortida d'Álvaro García Ortiz per la condemna del Tribunal Suprem (TS).
Així ho ha acordat el CGPJ en un ple extraordinari que ha començat a les 12.00 hores amb l'única finalitat de despatxar l'informe requerit legalment per poder nomenar el cap del ministeri públic, en què ha d'examinar si el candidat proposat pel Govern central compleix els requisits legals: ser un jurista de reconegut prestigi amb 15 anys d'experiència.
Segons les fonts del CGPJ consultades Europa Press, els vocals no han observat cap inconvenient en l'aspirant elegida per l'executiu, amb la qual cosa l'assumpte s'ha resolt en quinze minuts amb la unanimitat dels presents, ja que un vocal no hi ha pogut participar.