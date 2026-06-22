El CGPJ acorda analitzar si el jutge Peinado va cometre una falta greu

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dilluns remetre al promotor de l'acció disciplinària, per possible falta greu de desconsideració, la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en la qual va afirmar que els policies que exerceixen d'escorta de Begoña Gómez, dona del president del Govern central, la podrien ajudar a fugir d'Espanya.
Així ho han traslladat fonts jurídiques a Europa Press, al final de la reunió de la Comissió Permanent, després de precisar que el promotor de l'acció disciplinària, Ricardo Conde, estudiarà si Peinado, amb les seves paraules, va infringir l'article 418.5 de la llei orgànica del poder judicial.
Aquest article estableix com una falta greu "l'excés o abús d'autoritat, o falta greu de consideració respecte als ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l'administració de justícia, dels membres del ministeri fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la policia judicial".
Les mateixes fonts han assenyalat que l'acord ha estat aprovat per majoria, amb el vot de qualitat de la presidenta del Tribunal Suprem i del CGPJ, Isabel Perelló, si bé quatre vocals discrepants han formulat un vot particular.
La Comissió Permanent es va reunir diumenge de manera extraordinària a les 10.00 hores per decidir si remetien l'assumpte al promotor de l'acció disciplinària per a l'eventual obertura d'un expedient.
Després d'aproximadament una hora de reunió, la Comissió Permanent va acordar ajornar fins aquest dilluns la trobada amb la finalitat de donar més temps al debat i que es produeixi de manera presencial, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.