El CGE avala la llei de cambres, incloses les "cadires de plata" que van qüestionar Comuns i CUP

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat la llei de cambres de Catalunya, incloses les "cadires de plata" que van portar als grups dels Comuns i la CUP a demanar un dictamen a l'òrgan consultiu.
Ho ha fet en un dictamen publicat aquest dimarts, el CGE ha determinat que la reserva de vocalies en funció de les aportacions econòmiques voluntàries que facin les empreses als ens s'ajusta tant a l'Estatut d'Autonomia com a la Constitució.
Comuns i CUP van portar la norma, impulsada per PSC-Units, Junts, ERC i PP i en tramitació en el Parlament, a l'òrgan consultiu en considerar que "qüestiona les bases del diàleg social i ho desequilibra cap a la part empresarial".
"LEGÍTIMA FINALITAT DE CONTRIBUIR" ECONÒMICAMENT
Ambdues formacions van assenyalar, a més, que el fet de realitzar una aportació econòmica més alta "no acredita una major representativitat, implantació territorial o capacitat de defensar els interessos generals del conjunt del teixit empresarial".
El CGE ha determinat que la proposició de llei respecta el principi d'organització i funcionament democràtic de les cambres avala en el seu dictamen les tres tipologies de candidatures: les elegibles per sufragi dels electors; les propostes per les organitzacions empresarials i escollides per les anteriors vocalies, i les de les empreses amb major aportació voluntària, que "responen a la legítima finalitat de contribuir a la sostenibilitat econòmica de les cambres".
A més de les 'cadires de plata', el CGE veu també dins de l'Estatut i Constitució la participació de les cambres en organismes i àmbits administratius públics i públic-privats, així com la participació en la formació professional, punts que també havien qüestionat Comuns i CUP.
ÒRGANS CONSULTIUS I DE COL·LABORACIÓ
El text reconeix a les cambres com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions que representen, promouen i defensen els interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els serveis.
Segons els impulsors, també promou la creació de plans camerals, amb l'objectiu de "recolzar el desenvolupament de les empreses catalanes mitjançant la col·laboració amb les administracions públiques".