El Cesid va donar per vàlid que el rei parlés amb Milans abans del procés del 23F, per protegir la Corona

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El Cesid va elevar a "coneixement superior" un contacte que s'hauria produït per part del rei Joan Carles I amb el general Jaime Milans del Bosch després del cop d'estat del 23F i abans que es fes el judici, perquè "la Corona no surti lesionada del procés".
Així consta en un dels documents consultats per Europa Press i publicats pel Govern espanyol i elaborats pel servei secret d'aleshores, amb data del 5 de febrer de 1982, dies abans que el procés contra els colpistes comencés, el 19 de febrer.
El document constata "algunes entrevistes confidencials i sigiloses de S. M. el Rei amb els principals de l'intent del 'cop d'estat" sobre la base d'informacions d' "alguns nuclis qualificats d'opinió càntabra i fins i tot també en ambients castrenses de la capital".
Es concreta que "algú molt important de la Casa Reial", a qui no s'identifica, s'hauria entrevistat amb el general Alfonso Armada, "matisant amb ell comportaments relatius a la vista oral del procés".
Quant a Milans del Bosch, el document precisa que "aquest va exigir que l'entrevista es concretés amb la pròpia persona reial", és a dir, el Rei, "no admetent intermediaris ni baules inferiors". Segons el Cesid, "en tals cercles d'opinió s'ASSEGURA (sic) que, en efecte, el Rei s'ha entrevistat confidencialment amb Milans del Bosch".
L'objectiu, precisa el document, és que "per sobre de tot es pretén que la Corona no surti lesionada del procés i que en tot cas, els intents en tal sentit no provinguin dels principals processaments i de reconeguda vocació monàrquica".
LA FONT NO SÓN "CABALLEREJOS"
El Cesid sosté en aquest document confidencial que han decidit "elevar a coneixement superior" aquestes informacions sobre la base que "els opinants no són 'caballerejos' i fins i tot algun d'ells estan integrats en el sector militar", a més d'assegurar aquests "com certs tals fets".
"Perquè, de no ser certs, el rumor és greu, però en tot cas si fossin de causalitat certa, també serien greus les lleugereses filtrades".
"En tot cas, ratifiquem que tot l'anterior no és rumor "popular", sinó pertanyent a parcel·les de l'opinió pública oïbles i quantitativament restringida", afegeix el Cesid.