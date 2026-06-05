Cerdán nega qualsevol delicte i es desvincula del cas Leire Díez

MADRID 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha negat aquest divendres de manera "absoluta i radical" qualsevol delicte i s'ha desvinculat de la presumpta trama del cas Leire Díez.
Cerdán ha reivindicant la seva innocència, a través d'un comunicat distribuït als mitjans, en relació amb les "actuacions, pressions, ingerències i manipulacions" que se li han "atribuït" i ha assegurat que "l'objectiu no és investigar delictes, sinó destrossar persones".
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz situa Cerdán com el presumpte cap d'una suposada trama que buscava informació sensible contra jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat que participen en casos judicialitzats que afecten el PSOE i el Govern central.
Així mateix, ha reivindicat la seva "innocència i la necessitat de protegir-ne la presumpció com un valor essencial en una societat democràtica" i s'ha desvinculat de "qualsevol relació orgànica, i molt menys de superioritat" amb el grup Hirurok o "qualsevol altra trama". "No existeix cap missatge o comunicació emès per la meva persona que ho permeti sustentar", ha afirmat.
"Fa just un any ja vaig ser objecte d'una campanya mediàtica semblant instada per una altra actuació d'aquesta mateixa unitat de la Policia Judicial que fins i tot va comportar el meu ingrés a presó sota l'acusació d'haver cobrat un mínim de 5 milions d'euros", ha argumentat Cerdán.
I ha expressat que aquesta acusació no s'ha provat "amb un informe patrimonial" que, "un any després, no ha estat emès encara" per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.