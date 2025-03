Cerdán: "Els socialistes som la resistència davant dels que pretenen un canvi d'època motoserra en mà"

MURCIA 1 març (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciat aquest dissabte "l'onada ultra que recorre el món" que busca erosionar les democràcies liberals i el dret internacional "a cop de taló i de fatxenderia" i ha afirmat que davant d'aquesta tendència "els socialistes som la resistència".

Santos Cerdán ha inaugurat el 17è Congrés Regional del PSRM-PSOE i en la seva intervenció s'ha referit al paradigma de la guerra d'Ucraïna i a l'ascens de la ultradreta a Alemanya, "que ha arribat a ser segona força política per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I tot això dins d'una onada ultra que recorre el món".

Els ha acusat d'erosionar les democràcies liberals i el dret internacional. "I per què ho fan? Bé, doncs perquè el seu únic objectiu és no posar fre a les seves ànsies expansionistes, de poder, de diners i de negoci. A això es dedica la ultradreta".

"I per això alimenten i donen ales a aquests líders i projectes antidemocràtics que el que intenten és rebentar des de dins el major bastió de benestar, tolerància i democràcia civilitzada al món que és Europa", ha subratllat.

Per al secretari d'Organització socialista, "la defensa d'Europa avui passa més que mai pel PSOE. Enmig de l'envestida d'aquells que motoserra en mà pretenen un canvi d'època sense precedents, els socialistes espanyols som la resistència. Resistència democràtica. Un model d'èxit en el qual es miren els progressistes de tot el món".

"Advoquem per una pau justa i duradora perquè no es pot construir Ucraïna sense els ucraïnesos ni Europa sense els europeus. Els nostres drets, la nostra democràcia i la nostra pau, no estan en venda", ha subratllat.