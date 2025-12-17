Cerdán diu que la negociació de l'amnistia amb Puigdemont va precipitar la seva caiguda: "És un abans i un després"

Assegura que diverses forces polítiques el van advertir que anés "amb compte"
MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat aquest dimecres que la negociació de l'amnistia amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les (Bèlgica) va suposar un "abans i un després" i ha suggerit que va precipitar la seva caiguda política i entrada a la presó, després d'afirmar que diverses organitzacions polítiques el van avisar que anés "amb compte".
"En aquell moment ja em van avisar. Diverses forces polítiques em van avisar: 'ves amb compte'. Hi ha un abans i un després d'aquella foto. I la realitat ha estat aquesta", ha manifestat durant la seva compareixença en la comissió d'investigació al Senat sobre el cas Koldo.
"Ves amb compte de què?", li ha preguntat el senador de Junts Eduard Pujol. "Ves amb compte amb el que em podria passar. I hi ha un abans i un després des d'aquella foto de l'acord de Brussel·les. Bé, més aviat des de la foto en què estic assegut (amb Carles Puigdemont). De fet, vaig haver de portar escorta després d'aquella foto. Tot va canviar després d'aquella foto", ha replicat l'exdirigent socialista.
Cerdán també ha estat preguntat per Pujol sobre si tornaria a parlar amb el "catalanisme polític i el món abertzale", en relació amb el seu paper en les negociacions amb EH Bildu i els partits independentistes catalans per al seu suport a la investidura de Pedro Sánchez el 2023.
"És una molt bona pregunta. A nivell personal jo crec que no faria res del que he fet. A nivell polític crec que és el que havia de fer", ha assenyalat l'exnúmero tres del PSOE, que ha lamentat el cost que han patit tant ell com el seu entorn perquè ha estat "molt alt".