Cerdán diu que les reunions amb Junts seran "molt habituals" i no aclareix quan serà la pròxima

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha demanat aquest dilluns assumir que el seu partit es reuneixi amb Junts i ha dit que serà "molt habitual" que es repeteixin trobades entre les dues formacions, les quals també poden ser per videoconferència segons ha indicat.

Cerdán ha fet aquestes declaracions preguntat per la data de la següent reunió entre els dos partits que s'ha de dur a terme fora d'Espanya i amb la participació del verificador internacional una vegada al mes, en virtut de l'acord signat entre tots dos partits.

El PSOE va accedir a les condicions imposades per Junts i va organitzar una primera reunió a Ginebra (Suïssa) el passat 2 de desembre, en la qual va participar com a mediador el diplomàtic salvadorenc Francisco Galido Vélez.

Cerdán s'ha limitat a afirmar que les reunions amb ERC i Junts estan sent "molt habituals" i en aquest sentit ha posat d'exemple la reunió que ell mateix va mantenir la setmana passada amb el secretari general de Junts, Jordi Turull --de la qual no es va informar la premsa--.

"Heu vist que jo la setmana passada em vaig reunir amb Junts, i aquesta setmana, avui mateix o demà, doncs tindrem reunions. No en calen gaires de presencials, sinó simplement per videoconferència", ha assenyalat, en referència als contactes per negociar els decrets que ha de convalidar el Congrés aquesta setmana i als quals Junts s'oposa, però eludint donar detalls sobre la següent reunió amb Junts a l'estranger.

"Convidaria que s'ho prenguin com una cosa normal, que el Partit Socialista es pugui reunir i pugui parlar amb altres formacions polítiques com Esquerra, Junts o qualsevol altra. Seran moltes les converses, les reunions, i això vindrà dins la normalitat política de poder parlar amb forces diferents", ha resolt