Cerdán després de sortir de la presó: "Confio que la veritat s'imposi i que al final es faci justícia"

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat que s'estan dient "moltes mentides i moltes manipulacions" quant a la interpretació que es fa "dels dos informes" de la UCO sobre la seva persona. "Jo confio que la veritat s'imposi i que al final amb aquesta veritat es faci justícia", ha afirmat.
Aquestes han estat les primeres paraules que l'ex-diputat socialista ha pronunciat després de ser posat en llibertat després de 4 mesos i 20 dies en presó provisional a Soto del Real (Madrid) pel seu presumpte "paper principal" a la trama d'adjudicació d'obra pública a canvi de comissions que s'investiga en el 'cas Koldo'.
"Vull agrair també a tota la meva família, a tots els amics de tota la vida que m'han donat suport i segueixen donant-me'l i també a la tasca dels meus advocats, que ha estat també fonamental", ha dit Cerdán acompanyat d'un dels seus advocats a la sortida del centre penitenciari. Cerdán ha afirmat que en els "pròxims dies" aclarirà la seva posició sense donar més detalls ni contestar a les preguntes realitzades pels mitjans de comunicació.
Cerdán es trobava a la presó de Soto del Real des del passat 30 de juny per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Els seus advocats, Benet Salellas i Jacobo Teijelo, han demanat fins a en cinc ocasions la seva posada en llibertat però fins ara tant l'instructor com la Sala d'Apel·lació ho havien frenat.