Cerdán després de sortir de la presó: "Confio que la veritat s'imposi i que al final es faci justícia"

Primeres imatges de Santos Cerdán junt amb un dels seus advocats després de sortir de la presó de Soto del Real després de gairebé cinc mesos a la presó provisional pel 'cas Koldo'
L'ex-secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat que s'estan dient "moltes mentides i moltes manipulacions" quant a la interpretació que es fa "dels dos informes" de la UCO sobre la seva persona. "Jo confio que la veritat s'imposi i que al final amb aquesta veritat es faci justícia", ha afirmat.

Aquestes han estat les primeres paraules que l'ex-diputat socialista ha pronunciat després de ser posat en llibertat després de 4 mesos i 20 dies en presó provisional a Soto del Real (Madrid) pel seu presumpte "paper principal" a la trama d'adjudicació d'obra pública a canvi de comissions que s'investiga en el 'cas Koldo'.

"Vull agrair també a tota la meva família, a tots els amics de tota la vida que m'han donat suport i segueixen donant-me'l i també a la tasca dels meus advocats, que ha estat també fonamental", ha dit Cerdán acompanyat d'un dels seus advocats a la sortida del centre penitenciari. Cerdán ha afirmat que en els "pròxims dies" aclarirà la seva posició sense donar més detalls ni contestar a les preguntes realitzades pels mitjans de comunicació.

Cerdán es trobava a la presó de Soto del Real des del passat 30 de juny per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Els seus advocats, Benet Salellas i Jacobo Teijelo, han demanat fins a en cinc ocasions la seva posada en llibertat però fins ara tant l'instructor com la Sala d'Apel·lació ho havien frenat.

