Planes (Fluidra) preveu que els aranzels pugin un 10% els preus del mercat en piscines

Diu que la clau és "actuar amb agilitat"

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president Executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha previst que la política aranzelària anunciada per Estats Units provoqui una pujada de preus del 10% al mercat del sector de piscines.

Ho ha dit aquest dilluns en la 40 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins al dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en una sessió juntament amb la ceo de Penguin Random House Grup Editorial, Núria Cabutí, i el president i ceo de Mango, Toni Ruiz.

Planes ha explicat que en Fluidra han respost als aranzels anunciats treballant sobre l'eficiència dels seus processos, negociant amb els seus proveïdors i traspassant augments als seus clients.

Ha recordat que la producció de Fluidra es divideix en sis continents i que no l'han deslocalitzat, tot i que sí que han treballat per reequilibrar-la i han realitzat canvis en la cadena de subministraments per "assegurar que el nivell d'aranzels sigui el mínim".

En tot cas, el president executiu ha dit que el nivell d'incertesa "és tan alt que demana prudència" per assegurar una posició de balanç el més sòlida possible.

AUTONOMIA ALS EQUIPS

Planes ha assenyalat que la clau és "actuar amb agilitat" i que per aconseguir-ho certifiquen els seus processos i donen autonomia als equips locals, a més d'impulsar la diversificació de les cadenes de subministraments.

Ha explicat que en el moment de l'elecció del president nord-americà, Donald Trump, van estudiar la seva situació al mercat i el potencial impacte dels aranzels i que van deduir que en Fluidra tindria un impacte mitjà dins del seu sector, però la realitat ha estat que té una situació "una mica millor" que els seus competidors.