La guerra a Gaza condicionarà les eleccions als EUA, segons experts

Consideren que els partits hauran d'abordar internament el seu posicionament



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El columnista del 'Washington Post' Eugene J.Dionne i la directora de la versió en anglès del periòdic israelià 'Haaretz', Esther Solomon, han assegurat que el conflicte a Gaza condicionarà les eleccions que se celebren el 5 de novembre als Estats Units (EUA).

Així han coincidit aquest dimecres en un col·loqui en la primera jornada de la 39 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra aquesta setmana fins al divendres en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona.

Dionne ha analitzat que la guerra a Gaza "és un problema real per a l'interior del Partit Demòcrata", i ha dit que l'actual president dels Estats Units, Joe Biden, ha assumit una posició intermèdia en relació amb el conflicte.

Solomon, que ha participat de manera telemàtica, ha considerat que "els jueus nord-americans es veuen en una situació molt complexa" per decidir el seu vot, i ha apuntat que el Partit Republicà també té discrepàncies internes sobre el conflicte.

ELECCIONS ALS EUA

Sobre les eleccions als Estats Units, Dionne ha assenyalat que el resultat estarà molt ajustat entre Biden i l'expresident Donald Trump, i que un dels factors decisius serà captar el vot jove.

Segons unes estadístiques presentades per Dionne, la popularitat de Biden ha baixat entre 2021 i 2024, encara que aquest no ho té "tot perdut" per a aquestes eleccions.

"Trump no ve del no-res, té dons especials, entén com atreure, entén als mitjans de comunicació", i ha assegurat que la seva victòria o no en aquestes eleccions es decidirà en sis Estats.

SITUACIÓ A ISRAEL

Sobre el conflicte entre Israel i Palestina, Solomon ha explicat que Israel va sofrir molt a l'octubre --amb l'atac d'Hamás-- i que encara no s'ha recuperat, per la qual cosa la regió està embussada en "un parany estratègic".

Ha analitzat que hi ha molts dubtes sobre la taula, ja que el govern de Benjamí Netanyahu haurà de traspassar "les seves victòries tàctiques" a la realitat.

Solomon ha valorat que als ciutadans de tots dos territoris els costa entendre la narrativa contrària perquè no tenen tota la informació: "Veiem aquesta distància que ens allunya més els uns dels altres".