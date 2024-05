Feijóo diu que l'OPA al Sabadell requereix "raons molt poderoses" per a la seva autorització

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que "cal tenir raons molt poderoses per autoritzar" l'OPA del BBVA al Banc Sabadell, durant un diàleg aquest dijous amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, durant la 39 Reunió de l'entitat.

"Quan un banc està molt imbricat en una societat, és molt porós, està en milers d'empreses. I quan aquest banc va bé, és rendible i no qüestiona ni la solvència del propi banc ni la solvència del sistema financer. Cal tenir raons molt poderoses per autoritzar una OPA, si a més aquesta OPA no és un acord", ha dit.

Ha retret al Govern que no els informa d'"absolutament gens" sobre això, ha demanat prudència i ha expressat interès per conèixer els informes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Feijóo ha assegurat que el PP de Catalunya "està en contra d'aquesta OPA" i ha defensat textualment que per a l'activitat econòmica i per a la ciutadania és bo que hi hagi bancs, en referència als nivells de concentració bancària.

Aquest mateix dijous al matí en el Cercle, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha expressat davant dels periodistes preocupació per "la possible excessiva concentració i els impactes lesius" de l'OPA del BBVA al Banc Sabadell.