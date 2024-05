Experts alerten de l'auge de l'extrema dreta a les properes eleccions europees

Lamenten la falta de lideratge a escala nacional



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El director general adjunt de l'European Policy Centri, Janis Emmanouilidis, i el director d'Alemania de Eurasia Group, Jan Techau, han coincidit a alertar sobre l'opció que l'extrema dreta "triomfi" a les eleccions europees d'entre els pròxims 6 i 9 de juny.

Ho han dit en la sessió 'Europa, unes eleccions determinants' de la 39 Reunió Cercle d'Economia que se celebra fins al divendres en el Palau de Congressos de Catalunya.

Emmanouilidis ha explicat que aquest auge provocarà més pressió sobre els governs nacionals, ja que els partits d'extrema dreta tindran la força del suport assolit.

"Existeix el perill que hi hagi un efecte negatiu en un moment en el qual necessitem major cooperació a escala nacional", ha assenyalat.

Techau, per la seva banda, ha apuntat que les eleccions "decidiran si per primera vegada la dreta populista d'Europa pugui assumir un lloc de poder".

Ha afegit que per aquest motiu "les pròximes eleccions són tan importants" i ha cridat al fet que la participació en els comicis sigui alta perquè els partits centristes tinguin un major suport i els extremistes es dilueixin.

FALTA DE LIDERATGE

Tots dos analistes també han coincidit a assenyalar que hi ha una falta de lideratges forts a escala nacional en la Unió Europea.

Emmanouilidis ha remarcat que hi ha una "falta greu" d'aquest tipus de lideratge i ha dit textualment que no sembla que aquesta situació millori en el futur pròxim.

Techau ha subratllat els problemes que pot generar aquesta falta de lideratge, ja que "les pressions externes augmenten", la qual cosa provoca una situació que ha definit de molt difícil.

AMPLIAR LA UE

Preguntats sobre una possible ampliació de la Unió Europea i l'adhesió d'Ucraïna, Techau ha remarcat les necessitats pressupostàries "massives" que tindria l'entrada d'Ucraïna.

Ha afegit que aquest ingrés provocaria un "conflicte permanent amb Rússia", per la qual cosa hauria d'augmentar la política de defensa dels països membres.

Emmanouilidis ha assegurat que la Unió Europea té el potencial geopolític per continuar expandint-se cap a l'est i els Balcans, però que s'han de fer reformes internes.

Ha assenyalat que si no es fa, els països que volen unir-se no tenen la seguretat de les reformes internes que han de fer perquè no saben "què se'ls demanarà".