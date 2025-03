El Cercle d'Economia diu que la reforma del finançament no es pot ajornar ni desaprofitar

Veu l'actual conjuntura com una "gran oportunitat" per abordar desequilibris territorials

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Economia ha assegurat que la reforma del sistema de finançament "ni es pot ajornar ni es pot desaprofitar l'oportunitat" actual.

Ho ha dit en una nota d'opinió titulada 'La reforma del sistema de finançament: una oportunitat social, econòmica i política', que ha publicat aquest dijous.

La institució liderada per Jaume Guardiola ha explicat que si es produeix aquesta reforma l'autogovern de Catalunya "podrà fer un salt endavant" i que totes les comunitats autònomes en sortirien reforçades sense excepció.

Ha afegit que l'actual conjuntura és "una gran oportunitat, esperada durant molt temps" per abordar els desequilibris territorials des de, textualment, una col·laboració constructiva entre administracions.

"Seria un greu error no aprofitar-la. La frustració de les expectatives generades es convertiria en un nou motor de desafecció", ha alertat.

El Cercle ha assenyalat que el sistema de finançament és una peça clau per enfortir la solidaritat entre territoris, per la qual cosa aquesta "reforma és crucial a l'hora de preservar tant la cohesió social com la territorial".

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

En la nota d'opinió, el Cercle d'Economia assegura que la reforma és "imprescindible" per dotar la Generalitat dels recursos per fer front als reptes que té Catalunya, que ha dit que s'han fet més exigents amb el temps.

Ha assenyalat que malgrat que els principis d'eficiència i eficàcia assenyalen que és preferible una única agència tributària, la grandària de l'economia catalana justifica el reforç de les responsabilitats de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

"Així mateix, si els recursos dels quals es dota l'ATC són els adequats, i si es troba un mecanisme institucional que asseguri una bona coordinació amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la pèrdua d'eficàcia hauria de ser insignificant", ha dit.

En tot cas, ha dit que el perímetre de les noves responsabilitats en gestió, recaptació, liquidació i inspecció que assumeixi l'ATC s'haurà de definir amb precisió per evitar malentesos entre administracions.

El Cercle ha afegit que s'ha de dotar l'ATC dels recursos per desenvolupar la seva feina i ha negat que "l'Estat desapareixeria de Catalunya".

REFORMA "CLAU"

L'entitat ha subratllat que "no és la primera vegada que l'ambició reformadora procedent de Catalunya actua com un motor de canvi en el conjunt d'Espanya", i ha assegurat que, en el passat, ha permès assolir fites que semblaven impossibles.

Ha assegurat que hi ha "un ampli consens" en el fet que s'ha de simplificar el sistema actual i fer-lo més transparent, amb una revisió del càlcul que determina la solidaritat entre comunitats.

El Cercle d'Economia ha assenyalat que el nou model ha de donar més recursos al conjunt de les autonomies i que, per aconseguir-ho, totes les comunitats que ho vulguin i disposin de mitjans, han de compartir les bases fiscals amb l'administració central o augmentar de manera substancial els tributs cedits.

"L'administració central hauria de continuar disposant de prou recursos per prestar els serveis que proveeix al conjunt de ciutadans. Però, d'acord amb el que es reclama des de Catalunya, totes les comunitats haurien de disposar directament de prou recursos per fer front a les seves despeses", ha afegit.

MECANISME DE SOLIDARITAT

Sobre els mecanismes de solidaritat que s'haurien d'adoptar en cas que s'aprovi el finançament singular de Catalunya, el Cercle ha dit que "el que tindria més sentit" és que aquesta solidaritat l'articulés l'administració central.

De totes maneres, ha dit que hauria de ser transparent, eficaç i just per evitar que les comunitats autònomes que més aporten acabin disposant de menys recursos.