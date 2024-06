El Cercle d'Economia demana no aplicar el topall al lloguer perquè té "efectes molt perniciosos"

Planteja un "lloguer concertat" per substituir l'allotjament en pensions de famílies vulnerables

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Cercle d'Economia ha demanat no aplicar la regulació del preu dels lloguers a Catalunya en considerar que té "efectes molt perniciosos" a curt termini, entre els quals ha enumerat la desincentivació de l'oferta i l'auge de modalitats informals com els lloguers de temporada.

"Seria recomanable, doncs, plantejar un canvi de la llei en aquest punt", conclou en la nota d'opinió consultada per Europa Press i presentada aquest dilluns pel president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i el director general, Miquel Nadal, que han traslladat al Govern central.

La institució ha considerat que és "molt probable" que els agents privats del sector immobiliari traslladin als arrendataris els costos provocats per la normativa o que deixin de participar en el mercat i, en conseqüència, es redueixi l'oferta.

Nadal ha defensat que "cal protegir les famílies amb menys recursos, però aquesta protecció no pot anar a costa del sector privat", com a parer seu fa aquesta mesura, que ha qualificat de políticament molt llaminera.

Així mateix, ha criticat que la mesura no discrimina segons la capacitat dels arrendataris, entre els quals ha dit que hi ha qui sí que pot afrontar el cost de l'habitatge: "Estem intentant congelar els lloguers per a tothom", ha lamentat.

LLEI ESTATAL D'HABITATGE

Nadal ha sostingut que la Llei estatal d'habitatge té aspectes que "van en la bona direcció", si bé, a més del topall dels lloguers, veu com elements problemàtics la suspensió dels desnonaments i la quota d'habitatge protegit en les noves promocions.

Ha opinat que la suspensió dels desnonaments posa en dubte la seguretat jurídica dels propietaris i, respecte a l'obligació de destinar el 40% de les noves promocions de sòl a habitatge protegit, ha demanat replantejar "amb quina intensitat" s'ha d'aplicar.

DESPESA PÚBLICA

Nadal ha subratllat que Espanya pateix un "problema greu d'accés a l'habitatge", si bé ha matisat que no és generalitzat, i l'ha centrat en les famílies amb menys recursos --ha posat l'accent en les migrants-- i els joves, a més de les grans ciutats i determinades zones de costa.

"Està augmentant la demanda d'habitatge en els últims anys, de manera molt important, a certes zones del país, i aquest augment de la demanda d'habitatge no s'està veient correspost per un augment de l'oferta", ha resumit.

Segons una estimació conservadora, uns 1,5 milions de famílies té "greus dificultats" per accedir a l'habitatge, una situació que el Cercle ha advertit que es pot agreujar en un futur.

El director general del Cercle ha instat a vehicular les polítiques en habitatge "a través de la despesa pública, en comptes de fer-ho, com fins ara, a través de la regulació" i ha exigit que tinguin mirada llarga i perdurin en el temps, ja que considera que la situació no quedarà solucionada a curt termini.

Ha considerat que les mesures públiques "han penalitzat molt" el lloguer respecte a la propietat i ha avançat --textualment-- a cops de timó en funció de la disponibilitat de recursos.

MESURES

En el curt termini, Nadal ha optat per impulsar un "lloguer concertat" --que estigui subvencionat-- per a famílies desnonades o en risc d'estar-ho, en substitució al pagament de pensions i altres allotjaments.

Així, proposa que grans i petits propietaris cedeixin els habitatges a l'administració per un import inferior al preu de mercat amb la garantia de cobrar el lloguer, mentre que el sector públic hauria de facilitar-los a les famílies per l'import que puguin pagar i assumir la diferència.

Ha xifrat en 35 milions d'euros anuals la despesa de l'Ajuntament de Barcelona avui dia en aquesta mesura, mentre que ha dit que hauria de destinar 5.000 euros a l'any per cada habitatge en règim de concertat, "molt per sota de l'allotjament en les pensions".

Nadal també ha reclamat un mecanisme de garanties públiques en el cobrament dels lloguers i "facilitar i agilitzar" el canvi d'usos de locals o oficines a habitatges, que la Sareb deixi de vendre els seus immobles per destinar-los a lloguer social i augmentar l'oferta de sòl edificable.

En el mig termini, ha cridat a cedir sòl públic a promotors privats "durant un període llarg de temps" perquè construeixin habitatge protegit i a habilitar ajuts per fer-ho.