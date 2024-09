El Cercle d'Economia demana ampliar l'AMB i revisar el model de governança

Exigeix lideratge polític per afrontar els canvis i "coratge i ambició" al Govern

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Cercle d'Economia ha defensat que ampliar l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'opció "que té més sentit i la que segurament podria donar més bons resultats" i ha demanat revisar el model de governança actual.

En una nota d'opinió de l'entitat presidida per Jaume Guardiola i recollida per Europa Press aquest dilluns, ha apostat per canviar el model de governança de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) per fer front a reptes com l'eficiència del transport públic, la sostenibilitat i l'accés a l'habitatge.

L'entitat s'ha decantat per fer "un salt de qualitat en algunes de les polítiques clau a nivell metropolità" amb una governança estructurada, robusta i efectiva.

Segons la nota, "la Barcelona metropolitana necessita instruments de governança eficients per fer front als reptes actuals", i el reforç de la governança s'ha d'entendre com un procés flexible i transparent que tingui en compte els límits territorials, les competències i el finançament.

A parer seu, hi ha dues opcions: construir un Consell de Vegueria de la regió metropolitana de Barcelona o ampliar l'AMB amb més municipis, fins als 199, i més competències.

Aquesta última opció és la prioritària del Cercle d'Economia, i implicaria revisar els ens locals de Catalunya i el paper de la Diputació de Barcelona.

NOVA LEGISLATURA

Ha demanat "voluntat i un lideratge" polític clar al Govern central, a la Generalitat i als governs locals, i que construeixin de manera conjunta una cultura metropolitana.

En concret, ha instat el nou Govern a tenir "coratge i ambició" per plantejar un canvi en la governança de la RMB, ja que requereix una revisió profunda.

"L'inici d'una nova legislatura política és un moment propici per plantejar el debat", i ha assegurat que les declaracions de diferents representants polítics apunten a una voluntat sincera d'avançar en aquesta matèria.

ALTRES TERRITORIS

Segons el Cercle, també s'hauria de donar resposta a les realitats supramunicipals de Tarragona-Reus, Girona i Lleida, ja que "formular una proposta que no sigui únicament per a Barcelona pot facilitar emprendre el debat".

"La no articulació d'un sistema de govern metropolità efectiu té un cost evident per als ciutadans de la RMB i també de Catalunya", ha avisat.