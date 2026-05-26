El Cercle d'Economia afirma que completar el mercat únic és "el gran repte pendent" de la UE

Apunta a sectors com l'energia, les telecomunicacions, les finances o la defensa
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Cercle d'Economia ha assegurat que completar el mercat únic és "el gran repte pendent" de la Unió Europea, especialment en punts com l'energia, les telecomunicacions, les finances o la defensa.
Així ho indica en la nota d'opinió de la Reunió Cercle d'Economia, que se celebra de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya, i que han presentat aquest dimarts en una roda de premsa la presidenta de l'ens, Teresa Garcia-Milà, i el director general, Miquel Nadal.
Garcia-Milà ha afegit que "al mercat únic europeu li falta molt" i ha dit que aprofundir en aquests punts ajudaria molt al fet que Europa tingués un mercat consolidat i a l'aparició de campions europeus.
Ha dit que l'energia, les finances i les telecomunicacions són "tres exemples de mercats que, si s'aprofundissin, ajudarien molt al fet que Europa creés un mercat consolidat i facilités els campions europeus", i ha afegit que una fortalesa més gran donaria a la UE un poder geopolític més important.
La presidenta ha afegit que Europa ha de pensar com reforçar la seva posició i viure "al nou món" que s'ha creat en els últims anys.
ESPANYA
Nadal ha explicat que el punt de partida per a Espanya "és clar", ja que compta amb un fort desplegament de les energies renovables i les noves tecnologies.
A més, ha afegit que tant Catalunya com Espanya tenen força en alguns sectors a nivell europeu, com en el sector salut, i ha celebrat el creixement del sector de la defensa.
D'altra banda, el director general ha explicat que hi haurà dos temes que "impregnaran" les jornades, com són l'habitatge i la immigració.
DESENVOLUPAR ELS ACTIUS
En la nota d'opinió, el Cercle d'Economia ha explicat que "si Europa vol ser autònoma de debò, no n'hi ha prou que prengui precaucions davant la creixent competència americana i xinesa".
Així, ha subratllat la necessitat de desenvolupar els actius que té la UE, amb el mercat únic al capdavant: "Sense un mercat únic real, no hi haurà campions europeus, ni sobirania tecnològica ni capacitat de competir amb els Estats Units i la Xina en igualtat de condicions".
"Un mercat únic que aprofiti el 100% del seu potencial és, a més, la carta més potent de la qual Europa pot disposar per ser un jugador respectat en la geopolítica mundial", ha afegit l'entitat.
El Cercle ha alertat que "avançar en l'autonomia estratègica no serà fàcil" per les dificultats existents, tant polítiques com institucionals, pel poder de veto que tenen els països de la UE.
En aquest sentit, ha subratllat que una coalició de països disposats a avançar pot ser "la via més realista per desbloquejar la situació".