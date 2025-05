Cabutí (Penguin Random House): "Està augmentant el consum de llibres d'autoajuda"

També creix el consum de ficcions distòpiques, com 'Los juegos del hambre' o '1984'

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La ceo de Penguin Random House Grup Editorial, Núria Cabutí, ha explicat que la situació geopolítica actual està provocant l'augment del consum de ficcions distòpiques i de llibres d'autoajuda i resiliència.

Ho ha dit aquest dilluns en la sessió '¿Cómo gestionar en un entorno de disrupción geopolítica', durant la 40 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins al dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en la que han participat també el ceo de Mango, Toni Ruiz, i el president Executiu de Fluidra, Eloi Planes.

"Estem vivint una modificació en el consum de llibres, amb un augment de la demanda de continguts polítics, com ara populismes o grans autors d'assajos politicos, ficcions distòpiques en un món que s'està destruint o llibres d'autoajuda i resiliència", ha detallat Cabutí.

Sobre aquests gèneres, ha posat d'exemple la saga de 'Los juegos del hambre', les novel·les distòpiques de Suzanne Collins, que "arrasa entre els públics joves", o la novel·la política de ficció distòpica '1984', escrita per George Orwell.

Penguin Random House Grup Editorial va registrar en 2024 una vendes de 410 milions d'euros, la qual cosa representa un creixement de prop del 14% respecte l'any anterior, i el març passat va inaugurar un nou centre de distribució a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

LA SITUACIÓ GEOPOLÍTICA

Cabutí ha destacat que l'activitat del grup depèn, en part, de la realitat geopolítica, i en aquest sentit ha assegurat que, durant el primer mandat de Donald Trump i en l'actual, a Estats Units "s'estan prohibint llibres".

"Durant el seu primer mandat, a Florida es van prohibir 8.000 llibres en escoles i biblioteques d'autors com Gabriel García Márquez, Isabel Allende o Federico García Lorca", ha detallat.

Davant d'aquest tipus de contextos geopolítics, així com ha ocorregut en països com Veneçuela o Argentina, que Cabutí qualifica com a "mercats amb moltíssima tensió geopolítica i hiperinflació", Penguin Random House Grup Editorial crea comitès de crisis per valorar com respondre.