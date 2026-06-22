Cepyme i Foment alerten d'un "estancament" de les pimes i de l'impacte de l'alça dels costos

Destaca un augment acumulat dels costos operatius del 25% des del 2019
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) i Foment del Treball han alertat de l'"estancament" de l'activitat de les petites i mitjanes empreses, especialment de les microempreses, a més del fort impacte de l'alça dels costos en la seva viabilitat.
Així es desprèn de l''Indicador Cepyme sobre la situació de la pime' del segon semestre del 2025, presentat aquest dilluns a la seu de Foment a Barcelona, i que ha comptat amb la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el president del Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball, Pep Garcia, i el director d'Economia i Polítiques Sectorials de Cepyme, Francisco Vidal, recull la patronal en un comunicat.
De Miguel ha valorat que, tot i que les pimes espanyoles mantenen la resiliència, també mostren senyals de cansament estructural, i ha defensat que el principal risc és l'evolució dels costos.
En concret, l'anàlisi mostra que un increment de costos operatius acumulat del 25% des del 2019, la qual cosa ha erosionat els marges empresarials, i dels costos laborals, amb una alça a un ritme anual d'un 4,3% de mitjana des del 2021.
"Ja no és únicament quant creixen, sinó fins a quin punt poden continuar creixent en un entorn de greus tensions geopolítiques", ha explicat De Miguel.
Durant la presentació, Garcia ha sostingut que les pimes "resisteixen", però ho fan en un entorn cada vegada més exigent, i ha afegit que les empreses no necessiten únicament discursos de reconeixement, sinó les condicions per competir, per la qual cosa ha demanat estabilitat normativa, menys burocràcia o formació adaptada a les necessitats de les empreses.
INDICADOR
L'informe reflecteix que l'Indicador Cepyme es va situar en 6,1 punts en el segon semestre de l'exercici, lleugerament per sota dels dos trimestres anteriors, i lluny dels nivells de més de 7 punts entre 2017 i 2017.
També ressalta la diferència entre les pimes i les empreses de grandària mitjana, que sí registren una tendència positiva, i una diferència de més de 5 punts en l'increment de costos laborals des del primer trimestre del 2021: els de les empreses petites i microempreses han augmentat un 28,7% i 29%, respectivament, i en les mitjanes un 23,4%.
VENDES I OCUPACIÓ
Respecte a les vendes, en termes nominals han augmentat un 6,3% en l'últim trimestre del 2025, mentre que en termes reals, l'increment de les vendes mesurades en euros amb el mateix poder adquisitiu és d'un 4,9%.
En l'àmbit laboral, l'ocupació generada per les pimes ha augmentat un 1,8% interanual en el quart trimestre de l'exercici anterior, tot i que "s'aprecia una desacceleració progressiva", especialment entre les microempreses, que encadenen un any amb increments inferiors al 0,9%.