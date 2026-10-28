La CEOE, pendent del parador de l'exministra Fátima Báñez, que viatjava en un dels trens

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) està "pendent" de tenir notícies de la presidenta de la seva Fundació, l'exministra Fátima Báñez, que viatjava en un dels trens implicats en l'accident ferroviari d'aquest dimecres a la província de Toledo.
En un missatge a les xarxes socials, l'organització empresarial ha confirmat que l'exministra viatjava en un dels trens i ha expressat la seva "consternació" per l'accident, a més del seu suport a víctimes, famílies i afectats.
Báñez és presidenta de la Fundació CEOE des del juliol del 2020, càrrec al qual va accedir gairebé dos anys després d'abandonar el Ministeri d'Ocupació.
Nascuda a Huelva el 1967, Báñez va exercir el càrrec de ministra d'Ocupació i Seguretat Social del desembre del 2011 al juny del 2018, amb Mariano Rajoy com a president del Govern central.
Va ser l'encarregada de dur a terme la reforma laboral que va aprovar el PP l'any 2012, durament criticada pels sindicats i contra la qual es va convocar una vaga general amb l'objectiu de derogar-la.
L'exministra va deixar la política el març del 2019 amb la intenció d'incorporar-se a l'empresa privada, on actualment és consellera a Rovi i Iberdrola.