La CEOE no negociarà amb Treball la democratització de les empreses: "És un nou exercici d'intervencionisme"

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha anunciat aquesta dimarts que no estarà present en la taula de negociació oberta pel Ministeri de Treball per democratitzar les empreses.
En un comunicat, la patronal espanyola assenyala que davant de la convocatòria d'aquesta taula per dijous que ve, 12 de març, el seu Comitè Executiu, reunit amb caràcter extraordinari, considera que la proposta del Departament que dirigeix Yolanda Díaz "suposa un nou exercici d'intervencionisme i una vulneració del dret a la propietat privada".
"En un moment en el qual el conflicte armat al Pròxim Orient amenaça amb generar una nova crisi econòmica mundial, és sorprenent que Treball torni a centrar-se en un atac populista i de profunda càrrega ideològica contra el món de l'empresa, amb possibles implicacions negatives. Un atac que no fa sinó generar major desconfiança i descoratjar les inversions al nostre país", critica l'organització que dirigeix Antonio Garamendi.
D'altra banda, la CEOE afirma que "plantejar una suposada falta de democràcia en l'empresa per tornar a posar sobre la taula un model socioeconòmic propi de règims autoritaris del passat suposa, al mateix temps, un nou menyspreu a la negociació col·lectiva".
En aquest sentit, defensa que la negociació col·lectiva és "precisament un dels espais més genuïnament democràtics en aquest moment, recollit amb aquesta naturalesa en la Constitució espanyola".