La CEOE continua "sense notícies" de Fátima Báñez, que viatjava al tren Iryo accidentat

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) continua "sense notícies" de la presidenta de la seva fundació, l'exministra Fátima Báñez, que viatjava en un dels trens que s'han vist implicats en l'accident ferroviari d'aquest dimecres a primera hora a la província de Toledo.
"Continuem sense notícies de Fátima Báñez, presidenta de la Fundació CEOE, que viatjava en un dels trens accidentats. Compartim l'angoixa de les famílies que viuen aquesta terrible incertesa i els traslladem tot el nostre ànim i suport", ha subratllat la patronal aquest dijous a les xarxes socials.
L'exministra ocupava un dels seients de l'Iryo contra el qual va col·lisionar un tren AVE i que es dirigia a Sevilla, on Báñez havia de participar en un acte empresarial de la patronal andalusa.
Báñez és presidenta de la Fundació CEOE des del juliol del 2020, càrrec al qual va accedir gairebé dos anys després d'abandonar el Ministeri d'Ocupació.
Nascuda a Huelva l'any 1967, Báñez va exercir el càrrec de ministra d'Ocupació i Seguretat Social des del desembre del 2011 fins al juny del 2018, amb Mariano Rajoy al capdavant del Govern central.
Va ser l'encarregada de dur a terme la reforma laboral que va aprovar el PP l'any 2012, durament criticada pels sindicats i contra la qual es va convocar una vaga general amb l'objectiu derogar-la.
L'exministra va deixar la política el març del 2019 amb la intenció d'incorporar-se a l'empresa privada i actualment és consellera independent a Rovi i consellera externa d'Iberdrola Energia Internacional.