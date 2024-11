CEOE i Cepyme rebutgen la proposta del Govern central per reduir la jornada laboral

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Executiu extraordinari de la CEOE ha rebutjat aquest dimarts "per unanimitat" la proposta del Ministeri de Treball sobre la reducció legal de la jornada laboral a les 37,5 hores setmanals a partir del 2025.

"CEOE i Cepyme, des de la responsabilitat, no poden donar suport a aquesta proposta. Modificar per llei qüestions que són matèria pròpia dels convenis col·lectius, com la reducció de jornada, i que, de fet, ja s'estan pactant de manera bilateral en els convenis, suposa una intromissió en l'autonomia de la negociació col·lectiva, consagrada en l'article 37.1 de la Constitució", argumenten en un comunicat conjunt.

Les organitzacions empresarials adverteixen que, si s'aprova per llei la reducció de jornada, s'afebliria el marc de negociació col·lectiva, "que ha estat fonamental per mantenir la pau social els últims 40 anys" i, a la pràctica, "abocaria moltes empreses, especialment pimes i autònoms, a una reorganització forçada que posarà al límit la seva capacitat d'organització interna i la seva supervivència".