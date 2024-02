El CEO nomena els 9 experts en metodologia d'enquestes del Consell Assesor Internacional

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha nomenat aquest dijous els 9 experts en metodologia d'enquestes com a membres del Consell Assessor Internacional (CAI), després que el Govern va aprovar la creació d'aquest òrgan el 30 de gener.

En un comunicat, el CEO ha explicat que la seva funció serà assessorar en aspectes metodològics i nodrir-lo de "l'experiència de les pràctiques que es duen a terme a nivell internacional" per enriquir les enquestes i treballs que desenvolupa a Catalunya.

El CAI elaborarà periòdicament informes, suggeriments i propostes no vinculants sobre les recerques internacionals i avenços científics en la metodologia d'enquestes, es reunirà com a mínim una vegada a l'any, i els membres no rebran cap retribució econòmica per l'activitat.

Els nous membres són el representant del GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences in Mannheim, Bernd Weiss; la professora de la Université de Montréal Ruth Dassonneville; el professor de la Università degli Studi di Milano Cristiano Vezzoni, i el professor de l'Abo Akademi University Chair of the Finnish Research Infrastructure for Public Opinion Kimmo Grönlund.

També formen part del CAI la representant del Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences Anke Daniela; el professor de la Utrecht University Daniel Oberski; la professora de la University of Bergen Elisabeth Ivarsflaten; el professor de la University of Gothenburg Johan Martinsson, i la professora de la University of Vienna Sylvia Kritzinger.