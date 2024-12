El CEO de Glovo veu una "coincidència" laboralitzar els 'riders' abans de la declaració

Nega que la regularització dels repartidors sigui "una estratègia de defensa"

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Glovo, Óscar Pierre, ha al·legat davant el jutge que el nou model d'empresa impulsat a Espanya aquest dilluns per regularitzar els treballadors 'riders' "pot semblar una estratègia de defensa, però és una coincidència".

Ho ha dit aquest dimarts durant la seva declaració com a investigat davant el jutjat d'instrucció 31 de Barcelona, en el procés penal iniciat per la Fiscalia per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors, incloent possibles fraus en la contractació basant-se en actuacions d'Inspecció del Treball i la Seguretat Social, segons fonts presents a la sala.

La declaració ha arrencat a les 10.13 i ha acabat a les 10.32 hores, i Pierre ha respost a les preguntes del seu advocat i de la Fiscalia, i ha rebutjat contestar als advocats del sindicat CGT, personat com a acusació particular.

En la denúncia, el ministeri fiscal acusava la companyia de menystenir i suprimir els drets dels treballadors per la seva condició de falsos autònoms i demanava citar Pierre per prendre-li declaració com a investigat, la primera vegada que declara a Espanya.

Les mateixes fonts han detallat que Pierre "en tot moment ha defensat que el seu model és lícit, però que l'empresa no vol estar discutint amb l'administració", motiu pel qual laboralitzaran els 'riders'.

Pierre ha assegurat que han aportat sentències que estimen la legalitat del seu model de treball i ha al·legat que han respectat els criteris, però ha expressat que canvien de model perquè volen "pau social i amb l'administració".

La declaració del CEO de Glovo ve precedida de la d'uns 20 'riders' davant la justícia durant els mesos de setembre i octubre.

LA CGT, PERSONATS EN LA CAUSA

El sindicat CGT s'ha personat com a acusació particular en el procediment penal "amb l'objectiu de posar fi a les pràctiques abusives i fraudulentes que atempten contra la dignitat i els drets laborals".

En unes declaracions als mitjans en sortir del jutjat, els lletrats de la CGT Raül Maillo i Clara Martínez, que formen part del procediment en representació de dos 'riders' personats com a acusació particular, han explicat que Pierre "ha donat a entendre que han evolucionat el model actual i que complia amb totes les qüestions de legalitat".

"La seva defensa és dir que el model ha evolucionat, que respecte a la primera sentència i les primeres inspeccions, el model ha evolucionat, i que ara complien amb la legalitat", ha declarat Maillo.

A preguntes de la defensa, Pierre ha ratificat el comunicat de Glovo que informava aquest dilluns del canvi de model per laboralitzar els treballadors i que "no és una estratègia de defensa", tot i que no ha detallat com es farà la regulació.

"Només podem entendre que la regulació, l'estat de dret i, en definitiva, els drets dels treballadors, triomfen davant un model de precarització i, per tant, qualsevol pas per laboralitzar i consolidar el reconeixement dels drets laborals és un triomf per a aquests treballadors", ha expressat l'advocat.

Maillo també ha relatat que "els fets comesos, comesos estan", i ha exposat que el nou model es podria considerar una reparació del procediment, en les seves paraules.

"La reparació requereix el reconeixement dels fets. És complex negar els fets o la tipicitat dels fets i, alhora, plantejar-ho com una reparació", ha sostingut.

ÉLITE TAXI

Per la seva banda, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, s'ha desplaçat fins a la Ciutat de la Justícia per explicar als mitjans que, per personar-se en la causa, els demanaven uns 20.000 euros: "Són barreres dels jutjats per intentar frenar que ens personem en les causes".

"Es tracta d'un delicte molt greu contra els treballadors i contra la hisenda pública. És bastant trist que, com a acusació popular, et posin fiances perquè et puguis personar en una cosa tan flagrant", ha dit Álvarez.

IMPACTE DE 100 MILIONS

La plataforma alemanya Delivery Hero, propietària de Glovo, ha estimat que el canvi de model laboral de la seva filial a Espanya, tindrà un impacte d'uns 100 milions d'euros en el resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat per a l'exercici fiscal 2025.

Així mateix, l'alemanya espera augmentar la contingència general en l'informe anual complet del 2024 a entre 440-770 milions, respecte als 330-550 milions indicats en l'informe financer semestral del 2024.

Aquest import cobreix les cotitzacions a la seguretat social, multes, reclamacions d'IVA i altres càrrecs per pagaments que cobreixen el període fins a finals del 2024 per Glovo España.