El CEO de Glovo declara per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Glovo, Óscar Pierre, ha declarat aquest dimarts com a investigat davant el jutjat d'instrucció 31 de Barcelona en el procés penal iniciat per la Fiscalia per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors, incloent possibles fraus en la contractació basant-se en actuacions d'Inspecció del Treball i la Seguretat Social.

La declaració ha arrencat a les 10.13 i ha acabat a les 10.32 hores, i Pierre ha respost a les preguntes del seu advocat i de la Fiscalia, i ha rebutjat contestar al sindicat CGT, personat com a acusació particular.

Dilluns, Glovo va impulsar un nou model a Espanya que permetrà operar amb repartidors laborals en comptes de treballadors autònoms i va assegurar que mantindrà en tot moment l'experiència d'usuari i els restaurants i establiments que col·laboren amb l'aplicació arreu del país.